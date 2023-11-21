Создание мобильного приложения для туристов которые путешествуют по Афинам. Путеводитель по Афинам с фотками аудио и текстом. Весь материал предоставляю я.
Нужна IOS версия существующего приложения на Kotlin Multi Platform
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существующее рабочее Android приложение с ядром на Kotlin Multi Platform. Нужно сделать IOS версию.
Приложение используется для учета товаров, заказов и аналитики для продавцов любых
товаров. В основе лежит работа с базой данных. По сути, вся локальная
версия приложения сводится к стандартным CRUD операциям с базой данных.
Помимо этого база данных синхронизируется с сервером (чтобы при перезаходе в
аккаунт или утрате телефона данные не были утеряны). Синхронизация - это
независимый процесс от всей остальной работы приложения (даже если
сервер синхронизации не работает - все остальное приложение продолжает
работу в локальном режиме).
Большинство логики реализовано в shared модуле приложения (работа с базой данных, view
models экранов, синхронизация, сетевые запросы)
Есть android дизайн в фигме.
Шаред модуль по запросу в личку.
На платформенной стороне в основном специфичные вещи:
Показ рекламы (используем admob)
Подписки (реализованы с помощью qonversion)
Работа с файловой системой (например, загрузка фото из галереи)
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