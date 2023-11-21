Нужна IOS версия существующего приложения на Kotlin Multi Platform

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Существующее рабочее Android приложение с ядром на Kotlin Multi Platform. Нужно сделать IOS версию.

Приложение используется для учета товаров, заказов и аналитики для продавцов любых

товаров. В основе лежит работа с базой данных. По сути, вся локальная

версия приложения сводится к стандартным CRUD операциям с базой данных.

Помимо этого база данных синхронизируется с сервером (чтобы при перезаходе в

аккаунт или утрате телефона данные не были утеряны). Синхронизация - это

независимый процесс от всей остальной работы приложения (даже если

сервер синхронизации не работает - все остальное приложение продолжает

работу в локальном режиме).

Большинство логики реализовано в shared модуле приложения (работа с базой данных, view

models экранов, синхронизация, сетевые запросы)

Есть android дизайн в фигме.

Шаред модуль по запросу в личку.

На платформенной стороне в основном специфичные вещи:

  • Показ рекламы (используем admob)

  • Подписки (реализованы с помощью qonversion)

  • Работа с файловой системой (например, загрузка фото из галереи)

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