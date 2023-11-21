Базово напишу о приложениях: 1. Приложение RentMe - агрегатор объявлений по аренде недвижимости (https://apps.apple.com/us/app/rentme-real-estate-aggregator/id6446093563) Написано на реакте. Текущие изменения которые хотел бы внести: - удалять неактивные предложения с нашей ленты ...
Нужен человек который сделает мобильное приложение GFX TOOL
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нужен человек который сделает мобильное приложение GFX TOOL
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