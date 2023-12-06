Sam__Morrou

Сэм Морроу Sam__Morrou

 
35 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

soulfox
Артем 
34 года
2 года в сервисе
Был
19 дней назад
$20
10 баллов
год назад
Требуется сделать WebView приложение под Windows.
Windows FormsРазработка программ
Все отлично. рекомендую к сотрудничеству.
Артем, ответственный исполнитель, было все сделано быстро и качественно, я работой доволен.
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