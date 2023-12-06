Sam__Morrou

Необходимо разработать WebView приложение для Android, которое будет выводить сайт. Приложение должно включать загрузочный экран при открытии. Иконка для приложения будет предоставлена.
Мобильные приложения8 заявок
Закрыт
год назад
Необходимо разработать WebView приложение для Android, которое будет выводить сайт. Приложение должно включать загрузочный экран при открытии. Иконка для приложения будет предоставлена.
Требуется разработать WebView приложение для Windows, которое будет выводить сайт с фиксированным разрешением. Важно, чтобы приложение не имело возможности растягиваться или переходить в полноэкранный режим.