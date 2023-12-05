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Требуется сделать WebView приложение под Android.
Функционал приложения:
1. Вывод сайта
2. При открытии приложения можно добавить загрузочный экран
Иконку к приложению я предоставлю.
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