Требуется сделать WebView приложение под Android

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Требуется сделать WebView приложение под Android.

Функционал приложения:

1. Вывод сайта

2. При открытии приложения можно добавить загрузочный экран

Иконку к приложению я предоставлю.

Android
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