Нужно разработать мобильное приложение – лаунчер SA:MP Mobile, на примере других мобильных лаунчеров SAMP. Можно по шаблону (если вы найдете), но он должен быть с уникальными элементами. Он будет содержать: панель новостей (вверху), кнопку запуска (снизу в центре), ссылку на соц. сети (снизу слева) и настройки (снизу справа), по углам форум и донат. В настройках нужны функции: поставить никнейм Nick_Name, переустановить игру. Лаунчер должен иметь возможность установки кастомных файлов игры (не cache, а lib: дополнительные автомобили, скины, иконки).

//

Потрібно розробити мобільний додаток - лаунчер SA:MP Mobile, на прикладі інших мобільних лаунчерів SAMP. Можна по шаблону (якщо знайдете), але він повинен бути з унікальними елементами. Він буде містити: панель новин (вгорі), кнопку запуску (знизу в центрі), посилання на соц. мережі (знизу зліва) і налаштування (знизу справа), по куткам форум і донат. В налаштуваннях потрібні функції: поставити нікнейм Nick_Name, переустановити гру. Лаунчер повинен мати можливість встановлення кастомних файлів гри (не cache, а lib: додаткові авто, скіни, іконки).