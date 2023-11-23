Xamarin.form

Мобильные приложенияОткрыт5 заявок72 просмотра
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Добрый день. Требуется доработка мобильного приложения на android и ios, выполненных на xamarin.form + MS SQL Server. Приложение в целом рабочее, требуется добавление функционала (button), возможно допилить админ панель (JS) и выложить в google play и AppStore.

Подробное ТЗ имеется

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