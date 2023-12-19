Моушн дизайнер / SFX продюсер

Привіт! Мене звати Нікіта, я відеоредактор і моушн-дизайнер. Я тут, щоб допомогти вам із вашими потребами в дизайні та анімації! Я готовий створити якісну та унікальну анімацію для Вашого логотипу, спецефекти для Вашого відео та крутий візуал для Ваших цілей. Я маю великий досвід в програмах Adobe та Blender 3D. Мої роботи Ви можете поглянути в моєму портфоліо, на behance або fiverr. Давайте розпочнемо!