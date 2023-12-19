Моушн дизайнер / SFX продюсер
Привіт! Мене звати Нікіта, я відеоредактор і моушн-дизайнер. Я тут, щоб допомогти вам із вашими потребами в дизайні та анімації! Я готовий створити якісну та унікальну анімацію для Вашого логотипу, спецефекти для Вашого відео та крутий візуал для Ваших цілей. Я маю великий досвід в програмах Adobe та Blender 3D. Мої роботи Ви можете поглянути в моєму портфоліо, на behance або fiverr. Давайте розпочнемо!
Портфолио
- Дизайн реклами моделі взуттянет просмотров
- Ghost RP - Hospital Scene2 просмотра
- Juice Nocap Halloween Special SFXнет просмотров
- Анімація логотипу Carsignment1 просмотр
- Halloween SFXнет просмотров
- Анімація для магазину парфумівнет просмотров
- IEye1 просмотр
- Lamborghini Urus2 просмотра
- Apple Store Animationнет просмотров
- Fallen Angel (аудіовізуалізація)1 просмотр
- SFX обробка тізера для Juice Nocapнет просмотров