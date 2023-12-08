Анімація логотипу Carsignment

Кастомна 2D/3D анімація для компанії Carsignment.

Прозорість логотипу, кастомні моделі (hdri, звуки, 3D-об’єкти). Сцена створена повністю з нуля.

3D-модель авто - Jaguar F-Type, .blend файл (Blenderkit).

2D-анімація - контур авто на логотипі з’являється одночасно зі зникненням масок (анімація фігур з ефектом trim paths).



3D-сцена створена в Blender 3.6. 2D-анімація виконана і оброблена в Adobe After Effects 2024.