Публикация приложения

Нужно разработать мобильное приложение – лаунчер SA:MP Mobile, на примере других мобильных лаунчеров SAMP. Можно по шаблону (если вы найдете), но он должен быть с уникальными элементами. Он будет содержать: панель новостей (вверху), кнопку запуска ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если у вас есть учетные записи разработчиков Google Play, которые были зарегистрированы более 3 месяцев назад и на которых уже размещено как минимум 2 приложения, мы заинтересованы в аренде или покупке вашей учетной записи.
Что мы предлагаем:
- До 250$ за покупку аккаунта (в зависимости от уровня аккаунта)
- До 100$ за загрузку приложения (аренда аккаунта)
- !Исправлен бонус в размере 100 $ за еженедельное использование аккаунта, пока наше приложение работает (на случай, если мы арендуем ваш аккаунт).
В связи с недавними изменениями в политике Google в отношении новых зарегистрированных учетных записей мы ищем доверенные учетные записи Google Play с историей для наших приложений.
Наши требования (условия сотрудничества):
- Аккаунт Google Play зарегистрирован более 3+ месяцев назад
- В аккаунте Google Play должно быть как минимум 2 приложения (нам не важно, какие именно приложения)
- Скриншоты со ссылкой на аккаунт и подтверждением владения.
- Для аренды загрузите: скриншоты подтверждения (аккаунт должен быть тот же)
- Защищенная сделка на фриланс-платформах
Кто мы
Мы мобильные разработчики из команды DevDynasty.
Наша специализация — гиперказуальные игры (три в ряд, пара-матч и т. д.).
Ждем вашего ответа.
Спасибо
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