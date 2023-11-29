Публикация приложения

$500
Мобильные приложенияОткрыт3 заявки34 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если у вас есть учетные записи разработчиков Google Play, которые были зарегистрированы более 3 месяцев назад и на которых уже размещено как минимум 2 приложения, мы заинтересованы в аренде или покупке вашей учетной записи.

Что мы предлагаем:

- До 250$ за покупку аккаунта (в зависимости от уровня аккаунта)

- До 100$ за загрузку приложения (аренда аккаунта)

- !Исправлен бонус в размере 100 $ за еженедельное использование аккаунта, пока наше приложение работает (на случай, если мы арендуем ваш аккаунт).

В связи с недавними изменениями в политике Google в отношении новых зарегистрированных учетных записей мы ищем доверенные учетные записи Google Play с историей для наших приложений.

Наши требования (условия сотрудничества):

- Аккаунт Google Play зарегистрирован более 3+ месяцев назад

- В аккаунте Google Play должно быть как минимум 2 приложения (нам не важно, какие именно приложения)

- Скриншоты со ссылкой на аккаунт и подтверждением владения.

- Для аренды загрузите: скриншоты подтверждения (аккаунт должен быть тот же)

- Защищенная сделка на фриланс-платформах

Кто мы

Мы мобильные разработчики из команды DevDynasty.

Наша специализация — гиперказуальные игры (три в ряд, пара-матч и т. д.).

Ждем вашего ответа.

Спасибо

17 дней назад
Анастасия
Украина
17 дней в сервисе
Была
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Михаил
18 лет
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Сергей
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Артем
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