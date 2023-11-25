Розробка мобільного додатку для стоматології

Мобильные приложенияОткрыт10 заявок149 просмотров
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Додаток для стоматології.

Ціль збір та розширення бази, система лояльності.

Профіль користувача: Прізвище та ім'я, номер телефону, дата народження.

Опція додати профіль сім'ї . Коли додає члена родини на профіль кожного члена капає 200 грн на професійну гігієну.

Віртуальний рахунок при завантаженні додатку вперше +200 грн на проф. гігієну падає.

Використати треба протягом 14 днів або вони згорають.

Функція запис до лікаря

оплата рахунку он-лайн

Календар відвідувань стоматолога.

Де є нагадування про час запису на гігієну.

Домашній догляд, що включається таймер чищення зубів. (тут форму взяти за аналогією заблоцького у відео ще героя вставити наш годинник)

опція купити засоби для догляду он-лайн (з та без)

Конект із СРМ 
ЯКА вартість? чекю пропозицій та кейсів?

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