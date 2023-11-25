Розробка мобільного додатку для стоматології

Добрый день. Требуется доработка мобильного приложения на android и ios, выполненных на xamarin.form + MS SQL Server. Приложение в целом рабочее, требуется добавление функционала (button), возможно допилить админ панель (JS) и выложить в google play ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Додаток для стоматології.
Ціль збір та розширення бази, система лояльності.
Профіль користувача: Прізвище та ім'я, номер телефону, дата народження.
Опція додати профіль сім'ї . Коли додає члена родини на профіль кожного члена капає 200 грн на професійну гігієну.
Віртуальний рахунок при завантаженні додатку вперше +200 грн на проф. гігієну падає.
Використати треба протягом 14 днів або вони згорають.
Функція запис до лікаря
оплата рахунку он-лайн
Календар відвідувань стоматолога.
Де є нагадування про час запису на гігієну.
Домашній догляд, що включається таймер чищення зубів. (тут форму взяти за аналогією заблоцького у відео ще героя вставити наш годинник)
опція купити засоби для догляду он-лайн (з та без)
Конект із СРМ
ЯКА вартість? чекю пропозицій та кейсів?
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