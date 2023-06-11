Разовая консультация по настройке формул google tabs

Финансовые услугиЗакрыт1 заявка5 просмотров
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Для отслеживания заказов на производстве, нужна помощь в настройке Гугл таблицы с формулами, в идеале созвониться на часик и все объяснить и помочь, по оплате не обижу)

месяц назад
alexsol2000
Соловчук 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
soulfox
Артем 
33 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$10
1 день
UAHUSDT
Отличный заказчик. рекомендую к сотрудничеству.