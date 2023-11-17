Требуется выполнить установку сайта на платформе WordPress. Необходимо настроить SSL-сертификат и связать домен с хостингом. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.
Тестирование сайтов12 заявок
Закрыт
год назад
Требуется выполнить установку сайта на платформе WordPress. Необходимо настроить SSL-сертификат и связать домен с хостингом. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.
Требуется установить сайт на движке WordPress, настроить SSL сертификат и связать домен с хостингом. Ожидается полная настройка для корректной работы сайта.