Нужно настроить сервер и поднять на нём почту
Исправить ошибки на сервеве ccxt не корректно работает
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на сайте не отображаются ордера. График загружается и все стоит.
Может с синхронизацией времени проблема а может с модулями php 8.2.13
Версия ccxt 4.1.83
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