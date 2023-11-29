Исправить ошибки на сервеве ccxt не корректно работает

$5
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка6 просмотров
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на сайте не отображаются ордера. График загружается и все стоит.

Может с синхронизацией времени проблема а может с модулями php 8.2.13

Версия ccxt 4.1.83

13 дней назад
baks111
Сергей 
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад