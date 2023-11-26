SAP Netweaver portal

Системное администрированиеОткрыт1 заявка3 просмотра
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Подсказать, где настраиваются ссылки для вывода документов оценки сотрудника на просмотр из бэкенда системы SAP HCM версии EHP8 на портал SAP Netweaver

15 дней назад
Яна
Россия
9 месяцев в сервисе
Была
14 дней назад
2 отзыва
Заявки фрилансеров
Павел
22 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
14 дней назад