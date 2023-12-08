Ремонт VPC

Системное администрированиеЗавершен4 заявки10 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На VPC делал бэкап сайта, место на диске стало заканчиваться, вроде как успел удалить файл, но VPC упал. Перезагрузка из панели не помогает. По SSH не отвечает, есть доступ по VNC.

15 дней назад
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
день назад
15 дней назад
$40
1 день
Егор выполнил работу очень быстро и качественно. Профессиональная работа. Рекомендую всем !!!
Был рад сотрудничеству, все прошло хорошо, работаем уже не в первый раз. Рекомендую заказчика.