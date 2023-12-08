Ремонт VPC

Нужно установить на сервер убунт бесплатную панель
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На VPC делал бэкап сайта, место на диске стало заканчиваться, вроде как успел удалить файл, но VPC упал. Перезагрузка из панели не помогает. По SSH не отвечает, есть доступ по VNC.
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