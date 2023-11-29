Установить скрипт на сайт, сегодня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить сервер и поднять на нём почту
- Похожие заказы
- $10Системное администрированиенет заявокЗакрыт13 дней назад
Сделать перезагрузку роутера 4G CPE по ссылки для смены ip.Открыт14 дней назад
Настройка siutecrmОткрыт14 дней назад
Подсказать, где настраиваются ссылки для вывода документов оценки сотрудника на просмотр из бэкенда системы SAP HCM версии EHP8 на портал SAP NetweaverОткрыт15 дней назад
На VPC делал бэкап сайта, место на диске стало заканчиваться, вроде как успел удалить файл, но VPC упал. Перезагрузка из панели не помогает. По SSH не отвечает, есть доступ по VNC.Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 дней назад
Нужно установить на сервер убунт бесплатную панельСистемное администрирование9 заявокОткрыт16 дней назад
Нужен системный администратор для настройки принтеров, сканеров в офисе Желательно с Киева.Открыт19 дней назад
Добрый день, Нам необходимо развернуть на AWS приложение, которое является OpenSource поисковым движком. Приложение состоит из: backend: написан на Python frontend: написан на Go DB: ...Системное администрирование4 заявкиОткрыт23 дня назад
Есть готовый скрипт, который необходимо установить на сервер ZOMRO (VPS), а так же привязать домен (находится на другом хостинге)Системное администрирование11 заявокОткрыт24 дня назад
Есть сайты на одном хостинге, их нужно правильно перенести на другой, просто переписывание конфиг мало. Сайт №1 на php 5.4 сайт №2 на php 5.6. Оба на опенкарт.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт12 дней назад