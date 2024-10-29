greenlist

Сергей greenlist

 
44 года
4 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
кратко:

  • вэб разработка и программирование: под любые задачи

  • сайты: создание, домены, защита, размещение (хостинг), сопровождение. Админка

    Интернет-магазины, сайты-визитки, для предприятий, торговли, организаций и др.

  • перенос и адаптация старых сайтов на современные платформы и базы

  • базы данных: разработка, заполнение, сопровождение

  • мобильные приложения: создание с нуля, поддержка, обновление, размещение в GooglePlay, AppStore и пр.

  • ПК: настройка ПК и серверов, установка программ

  • сети: монтаж, настройка, обслуживание

  • Офисное оборудование: настройка, обслуживание

  • консультации и помощь удаленно: телеграмм @tehcomponent

  • стек: ASP.Net Core, MSSQL, Blazor, net 2.0-3.1? net 5, net 6, net 8 и др.

Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1208