кратко:
вэб разработка и программирование: под любые задачи
сайты: создание, домены, защита, размещение (хостинг), сопровождение. Админка
Интернет-магазины, сайты-визитки, для предприятий, торговли, организаций и др.
перенос и адаптация старых сайтов на современные платформы и базы
базы данных: разработка, заполнение, сопровождение
мобильные приложения: создание с нуля, поддержка, обновление, размещение в GooglePlay, AppStore и пр.
ПК: настройка ПК и серверов, установка программ
сети: монтаж, настройка, обслуживание
Офисное оборудование: настройка, обслуживание
консультации и помощь удаленно: телеграмм @tehcomponent
стек: ASP.Net Core, MSSQL, Blazor, net 2.0-3.1? net 5, net 6, net 8 и др.
Веб-программирование
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