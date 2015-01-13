Построение многопроходного иерархического дерева

Нужен скрипт на php для построения (рисования на веб странице) многопроходного иерархического дерева в соответствии с правилами "Алгоритм построения поуровневого изображения бинарного дерева Рейнгольда-Тилфорда" – http://bench.nsu.ru/?db=vp_graph_drawing&int=VIEW&el=1826&templ=SHOW&b_id=1713 и http://bench.nsu.ru/?db=vp_graph_drawing&int=VIEW&el=1735&templ=SHOW&b_id=1713

Данные должны храниться в базе mysql. Так же должна быть воможность добавлять\изменять\удалять элементы (узлы, листья) дерева.