hryvnia

Владимир Григоренко hryvnia

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WEB

Занимаюсь вёрсткой более 4 лет

Навыки: html, css, sass, js, jquery, php (база)

Использую gulp, верстаю по БЭМ

Есть опыт с Wordpress, ACF

До этого работал на другой бирже, смотрите моё портфолио.

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Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_15486191806635
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Сайт под срубы
Все прошло хорошо, без нареканий. Владимир выполнил поставленную задачу с лихвой. Рекомендую данного человека.
Хороший заказчик! Четко объяснил что требуется, оплатил в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов
$8
10 баллов
6 лет назад
Сверстать сайт,сразу говорю,бюджет маленький.Кто отзовётся вышлю тз.
Владислав выполнил достаточно ёмкую работу, при этом без лишних слов реагировал на мои правки. Хорошая работа, хороший человек. Спасибо.Однозначно рекомендую!
Хороший заказчик, все правки в удобном виде, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
vladislav_nestor
Владислав 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
6 лет назад
Страница на Wordpress
WordPress
Хороший исполнитель, никаких проблем не было, сделал быстро и качественно, правки все были выполнены, даже больше. Определенно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Владислав отличный заказчик, четкая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Правка верстки сайта и внесение дополнений
HTML
Отличный веб разработчик, необходимая работа была выполнена качественно, а главное в назначенный срок!
Чётко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
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Все отлично. Быстрая работа, правка по моим реккомендациям
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