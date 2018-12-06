WEB
Занимаюсь вёрсткой более 4 лет
Навыки: html, css, sass, js, jquery, php (база)
Использую gulp, верстаю по БЭМ
Есть опыт с Wordpress, ACF
До этого работал на другой бирже, смотрите моё портфолио.
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Портфолио
- Вёрстка + посадка на WP115 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
6 лет назад
Все прошло хорошо, без нареканий. Владимир выполнил поставленную задачу с лихвой. Рекомендую данного человека.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четко объяснил что требуется, оплатил в срок, рекомендую!
$8
10 баллов
6 лет назад
Владислав выполнил достаточно ёмкую работу, при этом без лишних слов реагировал на мои правки. Хорошая работа, хороший человек. Спасибо.Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все правки в удобном виде, оплата в срок, рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Хороший исполнитель, никаких проблем не было, сделал быстро и качественно, правки все были выполнены, даже больше. Определенно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Владислав отличный заказчик, четкая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую!
$12
10 баллов
6 лет назад
HTML
Отличный веб разработчик, необходимая работа была выполнена качественно, а главное в назначенный срок!
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Быстрая работа, правка по моим реккомендациям