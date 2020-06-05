Исправить сайт
Здравствуйте, Дмитрий. Заказывала у вас сайт. Есть по нему несколько вопросов, не видны иконки, корзина раз через раз работает, не добавляются некоторые товары в корзину. Ещё хотелось бы дополнительно установить оптату на сайте.
Заявки фрилансеров
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