Исправить сайт

Здравствуйте, Дмитрий. Заказывала у вас сайт. Есть по нему несколько вопросов, не видны иконки, корзина раз через раз работает, не добавляются некоторые товары в корзину. Ещё хотелось бы дополнительно установить оптату на сайте.