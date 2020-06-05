Исправить сайт

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Здравствуйте, Дмитрий. Заказывала у вас сайт. Есть по нему несколько вопросов, не видны иконки, корзина раз через раз работает, не добавляются некоторые товары в корзину.  Ещё хотелось бы дополнительно установить оптату на сайте. 

5 лет назад
juliya2608
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Артем
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
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5 лет назад