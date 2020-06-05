Нужен PHP(Yii2) разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок905 просмотров

для доработка интернет магазина нужен Yii2 разраб проект не такой большой

PHPYii
5 лет назад
guest_1591293395354
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
88 отзывов
5 лет назад
Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад