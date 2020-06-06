Консультация по созданию сайта на bitrix 2

Необходимо реализовать ajax обновление малой корзины (на штатном компоненте bitrix:sale.basket.basket.line) при добавление товара в корзину со страницы каталога и с подробной карточки товара.

Знаю, что данный функционал реализован в штатном шаблоне онлайн магазина, но в нём чёрт ногу сломит прежде чем разберёшься.

Как предлагаю работать, я скидываю свой шаблон каталога где прописан основной функционал, понятное дело самое необходимое (картинка, название, цена и две кнопки: в корзину, купить)

а вы, показываете как реализовать ajax обновление корзины.