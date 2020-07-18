Разработать дизайн главной страницы сайта в psd для юридической компании. В заявке укажите: подобные выполненные проекты в портфолиопримерная стоимость макета и сколько понадобится времени на его выполнение
Дизайн, шаблон сайта.
Ищу талантливого, возможно и без опыта и портфолио, дизайнера для совместного(ых) проекта(ов). У меня опыта тоже маловато, но есть тема... Опыт будем нарабатывать совместно )). Подробности при переписке и потом по телефону.
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