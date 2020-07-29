Дизайн сайта консерватории

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок686 просмотров

Нужно разработка адаптивный дизайн сайта консерватории.

Стилистика своевременная классика с необычными расположением блоков.

Примерно страниц 8-10

Сайт будет на 4 языках, но макет надо на русском.

Можно брать русскую версию.

Есть пример главной страницы (прототип)

Вот пример https://drive.google.com/file/d/148x2NzhWoNLXUHcqt_-iFq-MMC0GDsJX/view

Это как бы черновик, надо конечно брать основу главной страницы этот но сделать более красивым.

5 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$140
5 дней
Отличная работа. Все на высшем уровне! Рекомендую однозначно.
Классный заказник, только позитивные впечатление в работе с ним. ТЗ написано понятно, вопросов не возникало. Спасибо за заказ. 150% рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Лилия
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Валерия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Александр
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
48 отзывов
5 лет назад
7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Виталик
 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать веб дизайн интернет магазина.

    Доброго дня! У меня есть примеры сайтов, я хочу сделать в схожей стлистике, свой интернет магазин. Необходимо будет практически скопировать визаул с сайтов, с рядом корректировок и предоставить в PSD файлах. Пример ...

    Дизайн сайтов71 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн, шаблон сайта.

    Ищу талантливого, возможно и без опыта и портфолио, дизайнера для совместного(ых) проекта(ов). У меня опыта тоже маловато, но есть тема... Опыт будем нарабатывать совместно )). Подробности при переписке и потом по телефону.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн главной страницы сайта

    Разработать дизайн главной страницы сайта в psd для юридической компании. В заявке укажите: подобные выполненные проекты в портфолиопримерная стоимость макета и сколько понадобится времени на его выполнение

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка списка клиентов с акциями, страница акции, купон, колесо

    $65

    Разработка списка клиентов с акциями, страница акции, купон, колесо фортуны по секторам с выигрышами, доработка страницы победителей.  Техническое задание выложу позже.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 3 баннера с продукцией и модернизация главной станицы

    Добрый день коллеги, запускаем сайт для дилеров и не ходим чтобы он был полной копией производителя. Цель производителя: поиск региональных представителей, работа с оптом. Цель дилера: розничные продажи, продвижение продукта. ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта, десктоп+адаптив

    Нужен дизайн сайта: десктоп+адаптив Страницы  - главная   - категория   - страница продукта  - страница контактов Обязательно указывайте цену и сроки.

    Дизайн сайтов81 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн 1 страницы по образцу (PSD)

    Нужно сделать дизайн одной небольшой страницы в PSD. Сайт, с которого скопировать дизайн, скину в личку понравившимся исполнителям. Сделать надо с адаптивом (десктоп + моб. версия). Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оформление профиля в Instagram

    У нас есть сайт https://fanteek.ru/ - это интернет-магазин по продаже футболок и другой одежды из сериалов и кино. Так же, страничка в Instagram, где мы размещаем одежду по зарубежным сериалам с ссылкой на сайт.  Ищем человека, который ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад