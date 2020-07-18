Создать похожую работу

Требуется адаптивный дизайн для небольшого интернет-магазина. ТЗ прилагается. Просьба сообщать цены и сроки. Низкобюджетные варианты приветствуются. Желательна возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе по ...
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