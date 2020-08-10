Дизайн сайта медицинской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен55 заявок1455 просмотров

Необходимо сделать вариант дизайна (правок с моей стороны не будет).

ТЗ прилагается.

Данная работа будет оплачена.

Выберу несколько исполнителей. 

Тот вариант, который понравится больше всего - с ним продолжим работу,в том числе по другим страницам данного сайта.

5 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$100
37 дней
Escrow
Дизайн был предоставлен быстро и качественно. Спасибо за работу!
Спасибо за проект! Все прошло отлично. Рекомендую!
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$200
37 дней
Очень высокое качество исполнения и оперативное реагирование на все предложения/пожелания в процессе сотрудничества! Креативный подход к задаче! Рекомендую!
Благодарю за интересный проект! Александр всегда на связи, предоставляет четкое ТЗ, все правки только по существу.

Заявки фрилансеров

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