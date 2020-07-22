Дизайн страницы агрегатора новостей.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки179 просмотров

Необходимо отрисовать дизайн 1 страницы агрегатора новостей, в двух фона темный/светлый.

5 лет назад
AlShev
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$30
5 дней
Escrow
Хороша робота. Швидко. комунікація на рівні. Рекомендую!
Советую данного заказчика, коммуникация отличная, оплата в срок, все хорошо)

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад

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