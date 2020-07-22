Добрый день. Требуется скопировать (рипнуть) дизайна готового сайта в шаблон Wordpress. Более подробная информация в прикрепленном ТЗ.
Дизайн страницы агрегатора новостей.
Необходимо отрисовать дизайн 1 страницы агрегатора новостей, в двух фона темный/светлый.
Выбранный исполнитель
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