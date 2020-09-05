Нужно сделать дизайн сайта для онлайн-обучения. Сайт должен состоять из 4-6 страничек. Дальше подробности отправлю в личку фрилансеру
Графическое оформление социальных сетей
Нужно отрисовать графическое оформление следующих социальных сетей в стиль работающего сайта:
ВК, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб.
Что нужно будет:
1) логотип для каждой соц сети (используя наш оготип и название)
2) Банеры шапки
3) Другие элементы оформления
4) шаблон оформления постов для инстаграм или лендинг оформление
5) графическая вставка для видеороликов в ютуб
От Вас цена и срок
Выбранный исполнитель
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