Графическое оформление социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок510 просмотров

Нужно отрисовать графическое оформление следующих социальных сетей в стиль работающего сайта:

ВК, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб.

Что нужно будет:

1) логотип для каждой соц сети (используя наш оготип и название)

2) Банеры шапки

3) Другие элементы оформления

4) шаблон оформления постов для инстаграм или лендинг оформление

5) графическая вставка для видеороликов в ютуб

От Вас цена и срок

5 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
$40
23 дня
Как всегда отлично. Рекомендую
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
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