Нарисовать дизайн циферблата

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Закрыт7 заявок673 просмотра

Сделать дизайн циферблата часов, тема Карелия, Природа.

Примеры дизайна приложены.

Сделать в формате cdr, pdf.

5 лет назад
gwogo
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