Дизайн сайта для команды фитнес инструкторов

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Завершен18 заявок525 просмотров

Презентабельный, красивый, стильный сайт с анимацией. Все детали обсудим при личном общении.

5 лет назад
Aledemidax
Александр 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$450
14 дней
Escrow
Все получилось хорошо! Результатом доволен. Не думал раньше что фрилансер может делать как студия. Так же отдельное спасибо за анимацию, о которой мы даже не просили )
Спасибо за интересный промо-проект. Всегда буду рад поработать снова. Наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

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