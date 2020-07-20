Сделать дизайн циферблата часов, тема Карелия, Природа. Примеры дизайна приложены. Сделать в формате cdr, pdf.
Дизайн сайта онлайн-обучения
Нужно сделать дизайн сайта для онлайн-обучения.
Сайт должен состоять из 4-6 страничек.
Дальше подробности отправлю в личку фрилансеру
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Презентабельный, красивый, стильный сайт с анимацией. Все детали обсудим при личном общении.Завершен5 лет назад
вот ссылка на дизайн проект https://www.figma.com/file/nNoTC3aLaqsdmf0lWq8Aws/Smokoff.by?node-id=0%3A1Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Добрый день. Сейчас необходимо разработать дизайн для профиля в Instagram и сообществ. Оставляйте свои портфолио работ и стоимость разработки обложки сообщества, шаблона постов, товаров, актуального для instagram. Не ...Завершен5 лет назад
- $3
Нужно сделать оформление для группы вк по продаже аккаунтов world of tanksДизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать вариант дизайна (правок с моей стороны не будет). ТЗ прилагается. Данная работа будет оплачена. Выберу несколько исполнителей. Тот вариант, который понравится больше всего - с ним ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн 1 страницы агрегатора новостей, в двух фона темный/светлый.Завершен5 лет назад
Добрый день. Требуется скопировать (рипнуть) дизайна готового сайта в шаблон Wordpress. Более подробная информация в прикрепленном ТЗ.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Есть исходники макетов мобильного приложения нужно оформить Баннера под размеры для публикации market и app store. Кол-во 3-5 шт. Макеты в фигме, пример прикрепили.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад