Дизайн сайта онлайн-обучения

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Закрыт85 заявок789 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта для онлайн-обучения.

Сайт должен состоять из 4-6 страничек.

Дальше подробности отправлю в личку фрилансеру

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