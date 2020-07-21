Для сайта https://uniex.co необходимо изменить логотип, поправить css - чтобы сделать новую цветовую схему и изменить шрифт.
Редизайн сайта на вордпресс
Строительные услуги
10 страниц
Нужен редизайн и верстка
Как лучше сделать?
Новую тему создавать? Дочернюю? Или таблицу стилей?
Цена?
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