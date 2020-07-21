Редизайн сайта на вордпресс

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Закрыт18 заявок756 просмотров

Строительные услуги

10 страниц

Нужен редизайн и верстка

Как лучше сделать?

Новую тему создавать? Дочернюю? Или таблицу стилей?

Цена?

WordPress
5 лет назад
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