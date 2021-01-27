Нужно править фото

$10
Обработка фотографийЗавершен1 заявка133 просмотра
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Необходимо править, подробности в лс

3 года назад
maximrud10
Максим 
30 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Очень доволен работой Евгения! Обращался уже несколько раз и в дальнейшем для выполнения таких работ будут обращаться сразу к Евгению. Все сделано быстро и качественно. Постоянно на связи. Благодарю за сотрудничество, однозначно рекомендую к выбору исполнителем вашей работы!
Периодически работаем с Максимом,отличный человек,доволен сотрудничеством! Рекомендую данного заказчика,как ответственного и адекватного! Побольше бы таких)