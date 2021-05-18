Нужно сделать обложку для Ютуб ролика на основе готового psd файла, надо сделать ровно как там по стилю. Это обложка интервью, в котором будет 2 человека, их надо будет вырезать и поместить на обложку. В примере ...
Нарисовать иллюстрации для сувениров
Ищу иллюстратора для реализации 5 макетов для сувенирной продукции в рисованном стиле.
Тематика – городская архитектура. В Тифф, разрешение 300 точек на дюйм, по размеру в идеале А4 или А5.
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