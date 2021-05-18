Нарисовать иллюстрации для сувениров

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки468 просмотров

Ищу иллюстратора для реализации 5 макетов для сувенирной продукции в рисованном стиле.

Тематика – городская архитектура. В Тифф, разрешение 300 точек на дюйм, по размеру в идеале А4 или А5.

4 года назад
guest_16214234969586
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Михаил
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
21 день назад
1 отзыв
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад