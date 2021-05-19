Мерч для детского лагеря

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Завершен2 заявки355 просмотров

﻿Необходимо сделать принт для худи для детей 10 - 15 лет. Стиль должен отражать тематику лагеря.

Есть отправное ТЗ.

Элементы лагеря, которые отражают основные смыслы: Рюкзак, связка веревки, гитара, робот, кросовок, велосипед.

Можно сделать руки тянущиеся с разных сторон к лике в стиле героев лагеря. Руки могут показывать следующие жесты: ✌✌落酪

https://superliga.smartcamp.ru/

4 года назад
danlimonski
Даниил 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Stesa
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$35
2 дня
Настя понимает с полуслова, сделала все быстрее сроков. Хорошо работает с мерчем и иллюстрациями. Огромное спасибо!
Очень приятный в работе заказчик, всё понятно , оплата во время)

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Михаил
 
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