Нужен персонаж для портала салонов красоты. Вероятно нужна красотка. Которую легко будет трансформировать в блондинку, брюнетку, одежду менять. Персонаж будет использоваться на некоторых страницах поиска, формы обратной связи и т.д. Понадобятся разные ...
Мерч для детского лагеря
Необходимо сделать принт для худи для детей 10 - 15 лет. Стиль должен отражать тематику лагеря.
Есть отправное ТЗ.
Элементы лагеря, которые отражают основные смыслы: Рюкзак, связка веревки, гитара, робот, кросовок, велосипед.
Можно сделать руки тянущиеся с разных сторон к лике в стиле героев лагеря. Руки могут показывать следующие жесты: ✌✌落酪
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
В фентезийном стиле, блоки, персонажи, иконки, фоны Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать две картинки «найди отличие» (4 отличие). На студенческую тематику, розмер 1080*1080, есть свой стильИллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт4 года назад
Все, подробности в описаниеИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать красивую графику.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Доброе всем время суток. Нужно сделать картинки для оформления в vk и в инстаграмме для сити фермы, занимающейся выращиванием микрозелени. Логотип есть. Фотографий пока мало и не очень интересные. Всё, что есть - по ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен4 года назад
Требуется иллюстратор для создания черно-белых скетчей/набросков, выполненных в карандаше, компьютерная графика тоже подойдёт (стиль исполнения на ваш выбор). Нужно придумать и нарисовать несколько скетчей с изображением различных сказочных персонажей, ваша фантазия приветствуется. ...Иллюстрации и Рисунки51 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить задание, нарисовав реалистичный помидор (как на картинке), подробная инструкция в ссылке на сайте https://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=244555Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен человек который поможет преобразовать изображение jpg в webp, количество 3665 картинок, разрешение картинки 400х240.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад