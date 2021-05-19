Обложка для ролика на Ютуб

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок309 просмотров

Нужно сделать обложку для Ютуб ролика на основе готового psd файла, надо сделать ровно как там по стилю. Это обложка интервью, в котором будет 2 человека, их надо будет вырезать и поместить на обложку. В примере только один человек, а сейчас нужно два, они должны быть тоже по краям, а в центре будет текст. Первый абзац заменить на «МОСКОВСКАЯ ВЫШКА ХУЖЕ», а второй на ЧЕСТНО ПРО ДИЗАЙН В ПИТЕРСКОЙ ВЫШКЕ Также надо поменять логотип ВУЗА на приложенный в файле.

Работы совсем немного, ее надо выполнить быстро, чтобы сегодня было готово.

PSD файл: https://drive.google.com/file/d/1o1olxnVK0mFQ1vD-qVU8WBZWNUPbp3x0/view?usp=sharing

4 года назад
melnikoff_oleg
Олег 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Formart
34 года
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7 месяцев назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Павел - профессионал. Я заказал у него обложку для видео на Ютуб - работа была сделана качественно и очень быстро, в день заказа.
Четкое ТЗ и правки! Приятно работать с такими заказчиками

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