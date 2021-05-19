Обложка для ролика на Ютуб

Нужно сделать обложку для Ютуб ролика на основе готового psd файла, надо сделать ровно как там по стилю. Это обложка интервью, в котором будет 2 человека, их надо будет вырезать и поместить на обложку. В примере только один человек, а сейчас нужно два, они должны быть тоже по краям, а в центре будет текст. Первый абзац заменить на «МОСКОВСКАЯ ВЫШКА ХУЖЕ», а второй на ЧЕСТНО ПРО ДИЗАЙН В ПИТЕРСКОЙ ВЫШКЕ Также надо поменять логотип ВУЗА на приложенный в файле.

Работы совсем немного, ее надо выполнить быстро, чтобы сегодня было готово.

PSD файл: https://drive.google.com/file/d/1o1olxnVK0mFQ1vD-qVU8WBZWNUPbp3x0/view?usp=sharing