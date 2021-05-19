Необходимо сделать принт для худи для детей 10 - 15 лет. Стиль должен отражать тематику лагеря. Есть отправное ТЗ. Элементы лагеря, которые отражают основные смыслы: Рюкзак, связка веревки, гитара, робот, кросовок, ...
Обложка для ролика на Ютуб
Нужно сделать обложку для Ютуб ролика на основе готового psd файла, надо сделать ровно как там по стилю. Это обложка интервью, в котором будет 2 человека, их надо будет вырезать и поместить на обложку. В примере только один человек, а сейчас нужно два, они должны быть тоже по краям, а в центре будет текст. Первый абзац заменить на «МОСКОВСКАЯ ВЫШКА ХУЖЕ», а второй на ЧЕСТНО ПРО ДИЗАЙН В ПИТЕРСКОЙ ВЫШКЕ Также надо поменять логотип ВУЗА на приложенный в файле.
Работы совсем немного, ее надо выполнить быстро, чтобы сегодня было готово.
PSD файл: https://drive.google.com/file/d/1o1olxnVK0mFQ1vD-qVU8WBZWNUPbp3x0/view?usp=sharing
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