Резюме:
Здравствуйте уважаемый клиент
Меня зовут Илья.
Смогу разработать для вас иллюстрации, концепт персонажей, ну и портрет карандашом.
~ Свои идеи и эскизы я вышлю на указанную вами почту. На макетах будут присутствовать водяные знаки, исключительно для защиты от недобросовестных клиентов.
~ После получения оплаты, отправлю уже готовую работу вам на почту (без водяных знаков)
Сделаю все для того, чтобы вы остались довольны моей работой. Спасибо:)
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Отзывы заказчиков
$150
9 баллов
4 года назад
Работа была сделана в соответствии с ТЗ. Илья выходил на связь каждый день и был готов к правкам и изменениям в процессе работы
Ответный отзыв
Заказчика определённо могу рекомендовать! Просьбы внести правки и изменения были обоснованными, благодаря чётко составленному т.з. Оплата проведена в срок, без проблем. Сотрудничеством доволен!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от 1 дня
#218
Фирменный стиль
нет отзывов
$30/час
от $50от 23 дней
#581
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1632