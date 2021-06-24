Резюме:

ArtStation - Ilya Chapalyuk

Здравствуйте уважаемый клиент

Меня зовут Илья.

Смогу разработать для вас иллюстрации, концепт персонажей, ну и портрет карандашом.

~ Свои идеи и эскизы я вышлю на указанную вами почту. На макетах будут присутствовать водяные знаки, исключительно для защиты от недобросовестных клиентов.

~ После получения оплаты, отправлю уже готовую работу вам на почту (без водяных знаков)

Сделаю все для того, чтобы вы остались довольны моей работой. Спасибо:)