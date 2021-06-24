parad1ses

Илья parad1ses

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Резюме:

ArtStation - Ilya Chapalyuk

Здравствуйте уважаемый клиент

Меня зовут Илья.

Смогу разработать для вас иллюстрации, концепт персонажей, ну и портрет карандашом.

~ Свои идеи и эскизы я вышлю на указанную вами почту. На макетах будут присутствовать водяные знаки, исключительно для защиты от недобросовестных клиентов.

~ После получения оплаты, отправлю уже готовую работу вам на почту (без водяных знаков)

Сделаю все для того, чтобы вы остались довольны моей работой. Спасибо:)

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Отзывы заказчиков

MaxSprin
Макс 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
9 баллов
4 года назад
Нарисовать композицию (презентационную картинку ) для ПК игры
Работа была сделана в соответствии с ТЗ. Илья выходил на связь каждый день и был готов к правкам и изменениям в процессе работы
Заказчика определённо могу рекомендовать! Просьбы внести правки и изменения были обоснованными, благодаря чётко составленному т.з. Оплата проведена в срок, без проблем. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
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нет отзывов
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