Требуется опытный сценарист для создания фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Необходимо проработать сюжет, разделить его на короткие истории о разных героях, детально описать их характеристики, а также создать эмоциональные акценты. Работа требует глубокого погружения в культуру викингов и миссисипской цивилизации. Ожидается проработка уникальных персонажей и интересные концовки глав.
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- $200Сценарии6 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $200
Требуется опытный сценарист для разработки фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Потребуется глубокое изучение культур викингов, ирокезов и миссисипской цивилизации. Задача включает разделение сюжета на короткие истории разных героев, детальную проработку персонажей и создание напряженных эмоциональных моментов. Ожидается качественный результат, сроки гибкие.Сценарии3 заявкиЗакрытнет даты
- $200
Требуется опытный сценарист для создания фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Необходимо разделить общий сюжет на короткие истории, проработать персонажей и их особенности. Углубленное исследование культуры викингов и миссисипской цивилизации обязательно. Пожелания к качеству работы: интересные и непредсказуемые концовки, эмоциональные акценты, детальная проработка героев. Сроки гибкие.Сценарии2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $200
Требуется опытный сценарист для разработки фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Проект включает проработку культуры викингов и миссисипской цивилизации. Необходимо разделить общий сюжет на короткие истории и детально проработать персонажей. Ожидается создание ярких, харизматичных героев с исторически правильными атрибутами. Подходит для тех, кто готов погрузиться в тему и уделить время на изучение истории.Сценарии6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $100
Требуется создать анимационный ролик для презентации ПК игры в историческом стиле Холодной Войны. Продолжительность 1 минута, с нарезками на 30, 15 и 10 секунд. Необходимо самостоятельно подобрать примеры роликов с YouTube для вдохновения. Оплата производится после утверждения готового ролика. Работа без предоплаты.Анимациянет заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Требуется создание 1-минутного анимационного видеоролика в историческом стиле Холодной Войны для презентации игры в Facebook и Steam. Необходимо найти примеры динамичных анимационных роликов, подготовить сценарий и раскадровку. В результате нужно предоставить 4 файла в HD качестве: полный ролик и нарезки на 30, 15 и 10 секунд. Работа без предоплаты.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Привет, меня зовут Максим и я создаю инди игры для ПК. Игры реализуются через Стим - https://store.steampowered.com/curator/33099029 На данный момент работаю над новым проектом, игра в стиле глобальной стратегии ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $300
Приветствую. В данный момент идет активная работа над моим новым проектом. Это стратегическая игра. Предыдущий дизайнер завершил работу примерно на 60%. Обдумана общая концепция дизайна и практически завершилаось продумывание микроменеджмента интерфейс навигации окон игры. Отрисованно ...Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста. Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой ...Разработка игр13 заявокЗакрыт4 года назад