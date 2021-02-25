Требуется опытный сценарист для разработки фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Проект включает проработку культуры викингов и миссисипской цивилизации. Необходимо разделить общий сюжет на короткие истории и детально проработать персонажей. Ожидается создание ярких, харизматичных героев с исторически правильными атрибутами. Подходит для тех, кто готов погрузиться в тему и уделить время на изучение истории.