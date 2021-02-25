MaxSprin

Макс MaxSprin

 
47 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Продюсирую собственные игры для ПК

Стим страничка компании - https://store.steampowered.com/curator/33099029

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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нет безопасных платежей

  • Ищу сценариста для написания книги

    $200

    Требуется опытный сценарист для создания фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Необходимо проработать сюжет, разделить его на короткие истории о разных героях, детально описать их характеристики, а также создать эмоциональные акценты. Работа требует глубокого погружения в культуру викингов и миссисипской цивилизации. Ожидается проработка уникальных персонажей и интересные концовки глав.

    Написание сценариев
    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Ищу сценариста для написания книги

    $200

    Требуется опытный сценарист для разработки фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Потребуется глубокое изучение культур викингов, ирокезов и миссисипской цивилизации. Задача включает разделение сюжета на короткие истории разных героев, детальную проработку персонажей и создание напряженных эмоциональных моментов. Ожидается качественный результат, сроки гибкие.

    Написание сценариев
    Сценарии3 заявки
    Закрытнет даты

  • Ищу сценариста для написания книги

    $200

    Требуется опытный сценарист для создания фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Необходимо разделить общий сюжет на короткие истории, проработать персонажей и их особенности. Углубленное исследование культуры викингов и миссисипской цивилизации обязательно. Пожелания к качеству работы: интересные и непредсказуемые концовки, эмоциональные акценты, детальная проработка героев. Сроки гибкие.

    Написание сценариев
    Сценарии2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Ищу сценариста для написания книги

    $200

    Требуется опытный сценарист для разработки фабулы художественной книги в жанре альтернативной истории. Проект включает проработку культуры викингов и миссисипской цивилизации. Необходимо разделить общий сюжет на короткие истории и детально проработать персонажей. Ожидается создание ярких, харизматичных героев с исторически правильными атрибутами. Подходит для тех, кто готов погрузиться в тему и уделить время на изучение истории.

    Написание сценариев
    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Видео ролик для ПК игры

    $100

    Требуется создать анимационный ролик для презентации ПК игры в историческом стиле Холодной Войны. Продолжительность 1 минута, с нарезками на 30, 15 и 10 секунд. Необходимо самостоятельно подобрать примеры роликов с YouTube для вдохновения. Оплата производится после утверждения готового ролика. Работа без предоплаты.

    Нарезка видеоСоздание анимацийСоздание рекламных роликов
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать видео ролик

    $100

    Требуется создание 1-минутного анимационного видеоролика в историческом стиле Холодной Войны для презентации игры в Facebook и Steam. Необходимо найти примеры динамичных анимационных роликов, подготовить сценарий и раскадровку. В результате нужно предоставить 4 файла в HD качестве: полный ролик и нарезки на 30, 15 и 10 секунд. Работа без предоплаты.

    Нарезка видеоСоздание анимацийСоздание рекламных роликов
    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать композицию (презентационную картинку ) для ПК игры

    $150

    Привет, меня зовут Максим и я создаю инди игры для ПК. Игры реализуются через Стим - https://store.steampowered.com/curator/33099029 На данный момент работаю над новым проектом, игра в стиле глобальной стратегии ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется 2d художник для завершения UI дизайна текущего проекта

    $300

    Приветствую. В данный момент идет активная работа над моим новым проектом. Это стратегическая игра. Предыдущий дизайнер завершил работу примерно на 60%. Обдумана общая концепция дизайна и практически завершилаось продумывание микроменеджмента интерфейс навигации окон игры. Отрисованно ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется программист, Unity, клон

    $1000

    Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста. Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой ...

    Unity
    Разработка игр13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

parad1ses
Илья 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
9 баллов
4 года назад
Нарисовать композицию (презентационную картинку ) для ПК игры
Заказчика определённо могу рекомендовать! Просьбы внести правки и изменения были обоснованными, благодаря чётко составленному т.з. Оплата проведена в срок, без проблем. Сотрудничеством доволен!
Работа была сделана в соответствии с ТЗ. Илья выходил на связь каждый день и был готов к правкам и изменениям в процессе работы
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