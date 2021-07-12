График дизайнер
Привет меня зовут Арман!
У меня есть высшее образование - Армянская Государственная Художественная Академия (бакалавр,магистратура)
Работал 2d Illustrator-ом год.
Работаю с векторами, обработка фотографии(ретушь, обтравка, удаление вод. знака) и тд.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
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Портфолио
- Обтравка, Удаление фона141 просмотр
- Из растра в вектор126 просмотров
- Из растра в вектор151 просмотр
- Логотип HOOK139 просмотров
- Ретушь134 просмотра
- Убрать водяные знаки и фон142 просмотра
- Убрать водяные знаки и фон102 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена безупречно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Это обманщик-сам прикинулся порядочным ,говорил культурно, и нагло врал, вот уже 2 дня не заходит не читает что я ему написал. Говорит мой заказчик порядочный мы обязательно отправим деньги не беспокойтесь, 3-й день уже, а он отправляет еще... Короче говоря, мое дело предупредить , а дальше вы сами думаете..не верьте таким гнилым людям
$7
10 баллов
4 года назад
Спасибо за работу. Всё быстро, качественно и доступно по цене. Рекомендую. Арман всегда на связи
Ответный отзыв
Спасибо вам за работу)Очень хороший заказчик)Оплату сделал сразу, хоть я еще и не начал). Спасибо за доверие. Буду рад сотрудничеству и в будущем.
$25
8 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Спасибо за работу)
$1
10 баллов
4 года назад
Арман все выполнил в срок и качественно! Всегда был на связи, очень коммуникабельный и внимательный к деталям! Рекомендую 100%
Ответный отзыв
Спасибо что выбрали именно меня)
$7
9 баллов
4 года назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Спасибо за работу, отличный заказчик!
Обработка фотографий
4 отзыва
$10/час
от 1 дня
#103
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$7/час
от 1 дня
#127