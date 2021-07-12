Это обманщик-сам прикинулся порядочным ,говорил культурно, и нагло врал, вот уже 2 дня не заходит не читает что я ему написал. Говорит мой заказчик порядочный мы обязательно отправим деньги не беспокойтесь, 3-й день уже, а он отправляет еще... Короче говоря, мое дело предупредить , а дальше вы сами думаете..не верьте таким гнилым людям