Arman94

Арман Arman94

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
График дизайнер

Привет меня зовут Арман!

У меня есть высшее образование - Армянская Государственная Художественная Академия (бакалавр,магистратура)

Работал 2d Illustrator-ом год.

Работаю с векторами, обработка фотографии(ретушь, обтравка, удаление вод. знака) и тд.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков

axelf90
Артур 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$7
10 баллов
3 года назад
Сделать рисованное фото.
Работа выполнена безупречно! Рекомендую!
Это обманщик-сам прикинулся порядочным ,говорил культурно, и нагло врал, вот уже 2 дня не заходит не читает что я ему написал. Говорит мой заказчик порядочный мы обязательно отправим деньги не беспокойтесь, 3-й день уже, а он отправляет еще... Короче говоря, мое дело предупредить , а дальше вы сами думаете..не верьте таким гнилым людям
Ответный отзыв
goodNews_1
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Необходимо картинку из JPG перевести в векторный вид.
Спасибо за работу. Всё быстро, качественно и доступно по цене. Рекомендую. Арман всегда на связи
Спасибо вам за работу)Очень хороший заказчик)Оплату сделал сразу, хоть я еще и не начал). Спасибо за доверие. Буду рад сотрудничеству и в будущем.
Ответный отзыв
moya-oborona
Олимпов 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
8 баллов
4 года назад
Вырезать фон у фото.
!
Спасибо за работу)
Ответный отзыв
guest_16204525166043
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Переместить объект на фото
Арман все выполнил в срок и качественно! Всегда был на связи, очень коммуникабельный и внимательный к деталям! Рекомендую 100%
Спасибо что выбрали именно меня)
Ответный отзыв
artrefresh
Артем 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
9 баллов
4 года назад
Обработка фотографий для магазина одежды
Спасибо за работу
Спасибо за работу, отличный заказчик!
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
4 отзыва
$10/час
от 1 дня
#103
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$7/час
от 1 дня
#127