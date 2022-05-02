Сделать рисованное фото.

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Завершен20 заявок970 просмотров

Сделать рисованное фото объекта со скейтом как на ч.б. примере.

4 года назад
axelf90
Артур 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Arman94
Арман 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$7
1 день
Работа выполнена безупречно! Рекомендую!
Это обманщик-сам прикинулся порядочным ,говорил культурно, и нагло врал, вот уже 2 дня не заходит не читает что я ему написал. Говорит мой заказчик порядочный мы обязательно отправим деньги не беспокойтесь, 3-й день уже, а он отправляет еще... Короче говоря, мое дело предупредить , а дальше вы сами думаете..не верьте таким гнилым людям

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Иллюстрации и Рисунки