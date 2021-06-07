Нарисовать картинку по аналогу

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Завершен10 заявок592 просмотра

Необходимо сделать картинку по аналогу. (прикрепил)Цветовая гамма - зеленая. Трейдеры делают деньги. И добавить человечка, которому перетекают деньги( он сидит дома, в кафе или под пальмой)) и на его мониторе написано- +30 %   (хорошее разрешение, четкость и тд) 

4 года назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kostkassie
Екатерина 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Все отлично! Быстро,качественно, со вкусом. Спасибо
Отличный заказчик!

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kostkassie
Екатерина 
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