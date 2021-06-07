Все указанно в ТЗ Для автоматчиков задачка 3+3=?
Нарисовать картинку по аналогу
Необходимо сделать картинку по аналогу. (прикрепил)Цветовая гамма - зеленая. Трейдеры делают деньги. И добавить человечка, которому перетекают деньги( он сидит дома, в кафе или под пальмой)) и на его мониторе написано- +30 % (хорошее разрешение, четкость и тд)
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