Векторизировать картинку и цвет надписи заменить на белый

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Необходимо векторизировать растровое png изображение в svg и заменить цвет надписи на белый (#ffffff). Изображение прикреплено.

4 года назад
guest_16229132533762
4 года в сервисе
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4 года назад

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