Перерисовать арт в иллюстраторе. Отправить в Ai
Векторизировать картинку и цвет надписи заменить на белый
Необходимо векторизировать растровое png изображение в svg и заменить цвет надписи на белый (#ffffff). Изображение прикреплено.
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