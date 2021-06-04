Создать главную карточку товара для Ozon

На основе наших фотографий необходимо создать главную (первую) карточку товара для Ozon.

Требования к изображению :

- должно бросаться в глаза и побуждать клиента перейти на страницу товара

- должно быть на белом фоне,

- занимать более 80% площади

- другие дополнительные элементы использовать нельзя.

Товар - набор стеклянные пилочки для ногтей и ног в чехлах.

Только для специалистов с портфолио.