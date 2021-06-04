Нужно сделать по 3 шаблона для 2 аккаунтов в инстаграм. Примеры прикреплены. Нужно, чтобы можно было в фотошопе можно было менять тексты, фото и цвета ( ...
Создать главную карточку товара для Ozon
На основе наших фотографий необходимо создать главную (первую) карточку товара для Ozon.
Требования к изображению :
- должно бросаться в глаза и побуждать клиента перейти на страницу товара
- должно быть на белом фоне,
- занимать более 80% площади
- другие дополнительные элементы использовать нельзя.
Товар - набор стеклянные пилочки для ногтей и ног в чехлах.
Только для специалистов с портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Исходник в psd большого разрешения. Результат будет использования для печати наклеекЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Требуется нарисовать стикеры для Telegram под определенный проект. Объектом для стикеров будет выбран дракончик.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть файл в слоях. Надо в отдельном слое нарисовать реалистичную тень Стоимость?Завершен4 года назад
Добрый день! Ищу иллюстратора для анимационного ролика, который по имеющимся фотографиям сможет отрисовать двух персонажей (девушек), которые по сценарию будут петь и танцевать. Формат макетов в psd. Сами макеты должны быть разбиты ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Необходимо нарисовать персонажа с покадровой анимацией для 2D игры в стиле "пиксель-арт", размером 32x32. Игра в сеттинге "темное подземелье", требуются персонаж - воин с мечом и щитом в потрепанных доспехах/одежде. Для персонажа необходимо создать ...Завершен3 года назад
Ищем человека, который на основе описания, обсуждения в зуме и предоставленных набросков может сделать анимированный эскиз двух страниц HTML 5. Итоговый результат: в Figma в HTML5.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать 9 простых человечков. Стиль - как в файле №1. Что нарисовать - файл №2.Завершен4 года назад
- $15
Выполнить графический рисунок вектора переработки 5-и видов (пластик,стекло,бумага,органические продукты,металл)Закрыт4 года назад