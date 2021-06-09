Превью к роликам на YT

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки681 просмотр

В поиске адекватного графического дизайнера с чувством стиля !

Требования : оперативно выполнять превью и банеры к роликам в YT

4 года назад
mary_lazmay
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