Иллюстрации к детской книге стихов (для малышей)

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Закрыт32 заявки663 просмотра

Необходимы иллюстрации к детской книжке стихов для детей с особенностями развития. Картинки четкие, но не перенасыщенные. Задача – передать суть строчки стиха (мальчик кидает мяч, плачет, смеется и т.п.). Будет подробное описание того, что автор желает видеть на каждой иллюстрации. Автор

не придирчив, главное требование – понятность картинки. Сроки не горят. Пока нужно,

примерно, 30 иллюстраций, затем может понадобиться ещё. Пишите, пожалуйста,

свои предложения с ценами и сроками. Спасибо.

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