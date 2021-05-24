Иллюстрации к детской книге стихов (для малышей)

Необходимы иллюстрации к детской книжке стихов для детей с особенностями развития. Картинки четкие, но не перенасыщенные. Задача – передать суть строчки стиха (мальчик кидает мяч, плачет, смеется и т.п.). Будет подробное описание того, что автор желает видеть на каждой иллюстрации. Автор

не придирчив, главное требование – понятность картинки. Сроки не горят. Пока нужно,

примерно, 30 иллюстраций, затем может понадобиться ещё. Пишите, пожалуйста,

свои предложения с ценами и сроками. Спасибо.