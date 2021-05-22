Картинки в стиле Pixel Art

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку.  Данный заказ размещаем на пробное изображение - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом и отъезжающие грузовики. 

Размер - 1024 на 768 пикселей

4 года назад
kathfet
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

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