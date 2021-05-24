Нарисовать заставку для видео

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Закрыт10 заявок542 просмотра

Необходимо нарисовать картинку с тремя историческими персонажами в таком стиле, которая будет использоваться для заставки в YouTube видео. Смотрите пример в прикрепленном файле.

4 года назад
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Иллюстрации и Рисунки