Обложка к треку Алексей Есенин - Ангелы

Убрать фон, чутьотдалить м и ж друг от друга.Разделить экран на две части. Слева огонь, ад, чертята, справа облака небо,ромашки , у девушки рога как у черта, у парня крылья ангела за спиной. На его фоне ромашки на ее ад и тп. Слово ангелысверху разделено пополам и каждая половина по стилю написания должна соответствовать фону на котором эти буквы. То есть анг и половинка буквы е огнем а остальные буквы либо льдом либо облаками