Рисовать креативные портреты животных по фото

Есть регулярные заказы по рисованию фото питомцев для картин. Необходимо 2 общих направления стилей, примеры на сторонних сайтах:



1. Минималистичный стиль вроде modern/watercolor/classic с простым фоном или полным его отсутствием:

https://www.etsy.com/listing/1559925264/pet-portrait-pet-painting-pet-memorial

https://www.etsy.com/listing/1349321977/digital-pet-portrait-custom-pet-portrait

https://westandwillow.com/pages/custom-pet-portraits

https://crownandpaw.com/collections/watercolor-pet-portrait



2. Более сложные фоны, куда подставляется портрет животного (на некоторых и лапы), но сам фон это шаблон:

https://www.etsy.com/shop/AyanCreatives

https://crownandpaw.com/collections/renaissance



В первом случае стилей не много, до 5 шт. Но разное количество питомцев на картине (1-6).

Во втором интересуют несколько десятков стилей ренессанс и 5-10 шт из "bathroom".



Заказов несколько десятков в месяц, в будущем возможно максимум сколько физически потянете делать.



Дизайны однотипные, совсем с нуля рисовать не нужно, важна скорость и невысокая цена. Но при этом держать качество не хуже показанных примеров, картины дарят в подарок, нужны исключительно позитивные эмоции и желание клиента вернуться.



В отклике прошу указать:

- Какие картины можете рисовать, какие шаблоны у вас есть и опыт работы с ними.

- Показать примеры.

- В каком максимальном разрешении делаете. Простые дизайны можно в векторе?

- Стоимость 1 картины при обозначенных объемах. От чего зависит стоимость.

- Сроки на выполнение.