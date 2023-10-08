Рисовать креативные портреты животных по фото

Нужно заменить лицо и убрать тату
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть регулярные заказы по рисованию фото питомцев для картин. Необходимо 2 общих направления стилей, примеры на сторонних сайтах:
1. Минималистичный стиль вроде modern/watercolor/classic с простым фоном или полным его отсутствием:
https://www.etsy.com/listing/1559925264/pet-portrait-pet-painting-pet-memorial
https://www.etsy.com/listing/1349321977/digital-pet-portrait-custom-pet-portrait
https://westandwillow.com/pages/custom-pet-portraits
https://crownandpaw.com/collections/watercolor-pet-portrait
2. Более сложные фоны, куда подставляется портрет животного (на некоторых и лапы), но сам фон это шаблон:
https://www.etsy.com/shop/AyanCreatives
https://crownandpaw.com/collections/renaissance
В первом случае стилей не много, до 5 шт. Но разное количество питомцев на картине (1-6).
Во втором интересуют несколько десятков стилей ренессанс и 5-10 шт из "bathroom".
Заказов несколько десятков в месяц, в будущем возможно максимум сколько физически потянете делать.
Дизайны однотипные, совсем с нуля рисовать не нужно, важна скорость и невысокая цена. Но при этом держать качество не хуже показанных примеров, картины дарят в подарок, нужны исключительно позитивные эмоции и желание клиента вернуться.
В отклике прошу указать:
- Какие картины можете рисовать, какие шаблоны у вас есть и опыт работы с ними.
- Показать примеры.
- В каком максимальном разрешении делаете. Простые дизайны можно в векторе?
- Стоимость 1 картины при обозначенных объемах. От чего зависит стоимость.
- Сроки на выполнение.
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