Наложить текстуру на 68 картинок

Обработка фотографийЗакрыт4 заявки87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо наложить матовую текстуру (отличается только цвет) на каждую картинку (68 картинок) + убрать название сайта с фото (водный знак).

Файл с цветами по ral и rgb в формате xls во вложении. Первая колонка – название картинки 1, 2…. И тд. Вторая колонка – цвет по ral, 3-я колонка цвет rgb для удобства.

Сейчас исходник - фото отфрезерованная болванка мдф, под покраску. А нам бы сразу крашеный фасад получить, с сохранением контуров, теней. На выходе хочется получить грубо-что-то такое, скрины прикладываю.

Во вложении 68 картинок https://disk.yandex.ru/d/EYOLFURkm5_n3Q, копия тз в файле с примером картинок, xls файл с цветами.

2 месяца назад
studia55x5
Игорь 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям