Наложить текстуру на 68 картинок

Надо наложить матовую текстуру (отличается только цвет) на каждую картинку (68 картинок) + убрать название сайта с фото (водный знак).

Файл с цветами по ral и rgb в формате xls во вложении. Первая колонка – название картинки 1, 2…. И тд. Вторая колонка – цвет по ral, 3-я колонка цвет rgb для удобства.

Сейчас исходник - фото отфрезерованная болванка мдф, под покраску. А нам бы сразу крашеный фасад получить, с сохранением контуров, теней. На выходе хочется получить грубо-что-то такое, скрины прикладываю.

Во вложении 68 картинок https://disk.yandex.ru/d/EYOLFURkm5_n3Q, копия тз в файле с примером картинок, xls файл с цветами.